Собчак устроила «дикие танцы» на концерте Леонтьева за границей

Телеведущая Ксения Собчак станцевала на концерте Леонтьева в Таиланде
Телеведущая Ксения Собчак посетила концерт Валерия Леонтьева в Таиланде и поделилась видеороликом с мероприятия в Telegram-канале.

Как сообщает «СтарХит», 76-летний артист старался не реагировать на «дикие танцы» Собчак, пытаясь абстрагироваться от происходящего на танцполе. Журналистка также успела исполнить медленный танец со своим супругом Константином Богомоловым — пара кружилась в ритме композиции Леонтьева «Ягодка».

В посте Собчак дала понять, что осталась довольна тайским отдыхом и готова вернуться к рабочим будням.

«Ну что, мой дельтаплан готов лететь дальше, и не в Москву пока. А в хитро построенную систему командировок», — написала она, рассекретив дальнейшие планы путешествий.

Однако после того, как Собчак поделилась кадрами с концерта, в сети развернулось бурное обсуждение: в комментариях начали писать как о мастерстве певца, так и о внешности журналистки.

«Очень помолодела. Сначала я подумала, как можно такое слушать, а теперь смотрю на Ксению и вижу, что это как будто много лет назад было»; «Как же он хорошо поет до сих пор!»; «Какие же классные», — написали под постом.

Ранее сообщалось, что экс-солистка группы «Мираж» дала совет Долиной, как «выправить мозги»

