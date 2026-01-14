Размер шрифта
Почему женщина может испытывать отвращение и неприязнь к детям, рассказал психолог

Психолог Чеботарева: неприязнь к детям может говорить о психологической травме
Чувство отвращения или сильного раздражения у женщин по отношению к детям – сложная психологическая проблема, которая может указывать на психологическую травму у женщины, рассказала «Газете.Ru» профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Елена Чеботарева.

«Среди причин могут быть психологические травмы, пережитые в отношениях с отцом ребенка, например, насилие (физическое или психологическое), болезненный разрыв, токсичные отношения. Тогда для женщины ребенок становится постоянным напоминанием об отце и о пережитых травмах. Это еще усугубляется, если ребенок внешне или поведенчески похож на отца. Детская травма в отношениях со своими родителями также нередко осложняет родительские чувства матери. В общении с собственным ребенком женщина как бы «проваливается» в собственные тяжелые детские переживания. Ее отвращение к ребенку в таком случае – это отражение того ужаса, который она пережила в детстве, или даже страха, что она может причинить своему ребенку такие же страдания», — отметила психолог.

По ее словам, если решение о рождении ребенка было принято под давлением обстоятельств, мужа, родителей, общества в целом, ребенок может олицетворять это давление, в ответ на которое у матери возникает возмущение, агрессия и раздражение.

«Иногда ребенок не оправдывает ожидания матери. Начиная с того, что у женщины могут быть неадекватные подсознательные ожидания по поводу материнства. Некоторые женщины, когда у них не складываются личные отношения, полагают, что ребенок может спасти их от одиночества, стать «родной душой», которая всегда их поймет и поддержит, не предаст и т.п. Но с появлением малыша обнаруживается, он требует много внимания, усилий, заботы и не способен удовлетворить те взрослые эмоциональные потребности, которые мама надеялась удовлетворить с его помощью. Это вызывает разочарование, отчаяние и отвращение», – заметила специалист.

Также ребенок может не соответствовать более осознаваемым ожиданиям, идеальному образу, особенно, если эти ожидания связаны с попытками компенсировать какие-то свои жизненные неудачи. Наконец, проблема может быть связана с послеродовой депрессией и другими психическими проблемами.

«В общем, чаще всего за отвращением матери к своему ребенку стоят ее боль, разочарование, фрустрация, вина и бессилие. Значит, женщинам, столкнувшимся с такой проблемой, важно понимать, что это не их «дефект», а проявление каких-то более глубоких проблем. Психологическая помощь позволит выявить реальные чувства и потребности, стоящие за неприятием ребенка, научиться регулировать свои эмоции, не перекладывая их на отношения с ребенком», – заключила психолог.

