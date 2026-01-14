Размер шрифта
Штурмовиков в зоне СВО начал прикрывать воздушный конвой

«Известия»: ВС России начали применять тактику «воздушного конвоя» при штурмах
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Вооруженные силы (ВС) России в зоне СВО начали применять при штурмах новую тактику, которая получила название «воздушный конвой». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники Минобороны РФ.

Суть тактики заключается в том, что идущие в атаку отряды пехоты с воздуха прикрывает связка беспилотников, состоящая из дрона-разведчика и дрона-перехватчика. В этой паре БПЛА-разведчик отвечает за обнаружение беспилотников противника, а БПЛА-перехватчик — за их уничтожение.

Отмечается, что без прикрытия с неба штурмовикам крайне трудно провести операцию из-за атаки дронов противника. Ожидается, что благодаря новой тактике удастся защитить российских бойцов во время наступлений, повысив эффективность атак и сократив потери.

До этого журнал Forbes сообщил, что бойцы российской армии перед линией фронта начали создавать так называемые зоны поражения, используя для этого новые оптоволоконные и традиционные беспилотники. Как стало известно журналистам, эти зоны затрудняют координацию ВСУ и значительно осложняют снабжение украинских группировок, что дает оперативное преимущество войскам России. В министерстве обороны РФ официально не комментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что новая лазерная система сможет уничтожать FPV-дроны за три секунды.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615505_rnd_6",
    "video_id": "record::5e327dad-d731-4b05-ae5f-894170a9a613"
}
 
