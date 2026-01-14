Размер шрифта
Новости. Общество

Комиссия с главой Росздравнадзора прибыла в Кузбасс для оценки работы роддома

Середюк: в Кузбасс прибыла комиссия для проверки работы новокузнецкого роддома 
В Кузбасс, где ранее в одном из роддомов Новокузнецка умерли девять младенцев, прибыла комиссия по оценке работы службы родовспоможения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Илья Середюк.

«Специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным», — говорится в сообщении.

Комиссию возглавляет руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, среди экспертов – представители Московского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Уточняется, что комиссия прибыла в Кемеровскую область по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Девять новорожденных умерли в начале января в роддоме № 1 в Новокузнецке. Медицинское учреждение временно закрыли, СК возбудил уголовные дела о халатности и причинении смерти по неосторожности. На время проверки отстранен от работы главврач больницы. Сейчас медицинское учреждение не принимает пациентов.

Позднее стало известно, что уголовное дело по факту смерти новорожденных в Новокузнецке передали в центральный аппарат Следственного комитета России.

Ранее главный неонатолог Минздрава РФ вылетел в Новокузнецк.
 
