Минздрав предложил поднять возраст продажи крепкого алкоголя

Минздрав предлагает запретить с 1 марта 2022 года продажу напитков с содержанием спирта более 16,5% лица, не достигшим 21 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо ведомства.

Из пояснительной записки следует, что с медицинской точки зрения потребление спиртного небезопасно для нормального развития головного мозга — он полностью формируется только к 21 году. В более молодом возрасте орган более уязвим, особенно к химическим отравлениям. Также потребление алкоголя в юном возрасте может способствовать долгосрочному ухудшению когнитивных способностей, отмечают специалисты Минздрава.

В ведомстве напомнили, что в этом году президент Владимир Путин подписал поправки в закон «Об оружии» — введены дополнительные основания для отказа в выдаче разрешения на приобретение и повышается возраст приобретения охотничьего и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны до 21 года.

По данным издания, проект Минздрава уже проходит оценку профильной рабочей группы и готовится к рассмотрению на комиссии по законопроектной деятельности правительства.

В случае одобрения поправки передаются на комиссию кабмина по законопроектной деятельности — здесь будет принято решение о дальнейшей судьбе законопроекта.

Сейчас алкогольную продукцию можно продавать гражданам, достигшим 18 лет. Минздрав предложил сменить этот возраст еще в 2019 году, но тогда финансово-экономический блок кабмина не поддержал новацию. К этой теме возвращались и в начале пандемии — Совет Федерации рекомендовал правительству поднять минимальный возраст продажи алкоголя. В прошлом году глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что находящиеся на самоизоляции россияне стали чаще умирать от алкоголя или последействий его приема .

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