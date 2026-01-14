Врач рассказал, что сердечные болезни могут дебютировать с головокружения

Некоторые сердечные патологии могут дебютировать в виде хронического головокружения, в их число могут входить аритмии, сердечная недостаточность или структурные заболевания сердца, например, пороки, – поделилась с «Газетой.Ru» доцент кафедры оториноларингологии им. Преображенского Пироговского университета Александра Гусева.

Под хроническим головокружением понимают ощущение неустойчивости и шаткости в покое или при ходьбе, которое длится месяцы. Пациенты обычно сообщают о выраженной неустойчивости в определенных ситуациях, чаще при движении, ходьбе по улице, ухудшении симптомов в местах большого скопления людей, активном транспорте, на перроне метро, то есть при активной визуальной стимуляции.

«Причиной хронического вестибулярного синдрома могут быть и заболевания других органов и систем, например кардиологические заболевания, неврологические патологии, сопровождающиеся поражением мозжечка, а также побочное действие лекарственных препаратов, полиневропатия, анемия. При хроническом головокружении симптомы не острые, но могут несколько усиливаться или уменьшаться в течение дня. Если же возникает острый приступ с неустойчивостью тошнотой и рвотой – это повод срочно обратиться за помощью. Врачи проведут необходимые исследования для исключения инсульта головного мозга или сердечной патологии, которые могут дебютировать с острого головокружения и опасны для жизни», – объяснила врач.

Также причиной неустойчивости могут быть стойкие поражения внутреннего уха, – вестибулярного датчика отранизма.

«К этому могут приводить лабиринтиты на фоне острого или хронического отита, переломы височной кости, вестибулярные шванномы – опухоли слухового нерва, внутричерепные операции. Редкой причиной хронического головокружения является двусторонняя вестибулопатия – состояние, при котором происходит дегенерация вестибулярных рецепторов. Причины этого состояния в большинстве случаев остаются неясны. Мозжечковые нарушения могут вызвать непроизвольные движения глаз – нистагм, что приводит к нечеткости зрения, и как следствие выраженной постоянной неустойчивости из-за невозможности сфокусировать взор», – заключила доктор.

Если головокружение не выраженное и часто усиливается, можно попробовать средства для снятия симптомов – например, препараты от укачивания и противорвотные средства. Однако не стоит затягивать с обращением за помощью, только выявление причины головокружения позволит назначить эффективное лечение.

