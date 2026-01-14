Жители Львова пожаловались на падение давления газа в сетях

ТАСС: во Львове фиксируют падение давления газа в сетях

Во Львове местные жители отмечают снижение давления газа в отопительных системах и бытовых приборах. Об этом они рассказали ТАСС.

«Котел едва работает, пламя в горелке слабое. В квартире температура падает, давление газа явно недостаточное. Жители столкнулись и с проблемой работы кухонных плит», — рассказал собеседник агентства.

Также жители столкнулись с трудностями в работе газовых плит.

«У нас в доме газовая плита. Не могу нормально обед приготовить, конфорки чуть тлеют», — отметила одна из местных жительниц.

В ночь на 9 января во Львове прогремели не менее шести взрывов. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении некоего объекта инфраструктуры. По предварительным данным, под удар могли попасть Стрыйское газовое месторождение и расположенное под землей хранилище газа. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в населенном пункте Рудно после взрывов возникли перебои с подачей газа.

