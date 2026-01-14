Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

Жители Львова пожаловались на падение давления газа в сетях

ТАСС: во Львове фиксируют падение давления газа в сетях
Александр Кряжев/РИА Новости

Во Львове местные жители отмечают снижение давления газа в отопительных системах и бытовых приборах. Об этом они рассказали ТАСС.

«Котел едва работает, пламя в горелке слабое. В квартире температура падает, давление газа явно недостаточное. Жители столкнулись и с проблемой работы кухонных плит», — рассказал собеседник агентства.

Также жители столкнулись с трудностями в работе газовых плит.

«У нас в доме газовая плита. Не могу нормально обед приготовить, конфорки чуть тлеют», — отметила одна из местных жительниц.

В ночь на 9 января во Львове прогремели не менее шести взрывов. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении некоего объекта инфраструктуры. По предварительным данным, под удар могли попасть Стрыйское газовое месторождение и расположенное под землей хранилище газа. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в населенном пункте Рудно после взрывов возникли перебои с подачей газа.

Ранее нардеп поинтересовался у украинцев, готовы ли они отдать Львов ради мира.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615289_rnd_9",
    "video_id": "record::529f92e1-7957-480d-b6b0-9444c867e0c6"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+