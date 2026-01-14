Золовку иноагента Шульман обвинили в растрате

Золовку иноагента Шульман обвинили в хищении 2,8 млн рублей со счетов ТСЖ

Московский Мещанский суд начал рассмотрение дела Ларисы Шульман, обвиняемой в растрате средств ТСЖ «Рождественский бульвар д. 10/7» на сумму 2,8 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

Шульман вменяются статьи 160, части 3 и 4 УК РФ (растрата в крупном и особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения).

Следствие полагает, что в 2022 году, будучи председателем ТСЖ, Шульман направляла средства товарищества на ремонт объектов недвижимости своего брата Михаила Шульмана (или которые не находились под управлением ТСЖ). Указанные средства также пошли на объекты, принадлежащие Михаилу Шульману, литературоведу и супругу Екатерины Шульман (признана в РФ иноагентом).

В отношении неустановленных лиц, предположительно содействовавших Шульман в совершении этого преступления, возбуждено отдельное уголовное дело.

Политолог Шульман в ноябре была внесена в перечень террористов и экстремистов

Ранее МВД России объявило Шульман в федеральный розыск.