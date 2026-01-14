Зеленский заявил о проблемах с закупками оружия США за деньги Европы

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность в связи с трудностями, возникающими при закупке американского вооружения для украинской армии (ВСУ) на средства, выделенные Европейским Союзом. Об этом он заявил в вечернем обращении, опубликованном в Telegram-канале украинского лидера.

«Важно, чтобы было реально и своевременно выполнение всех договоренностей с нашими партнерами. Программа PURL нуждается в наполнении, и в январе сделано еще недостаточно», – подчеркнул он.

В декабре появилась информация о том, что Нидерланды направят €250 млн на закупку средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасов для истребителей F-16, предназначенных для Украины. Финансирование будет осуществлено через американскую инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что европейские запасы вооружений, предназначенных для поставок Украине, практически исчерпаны, добавив при этом, что ресурсы еще остаются в Соединенных Штатах.

Ранее Песков заявил, что Киев трещит по швам из-за коррупции от западных финансовых вливаний.