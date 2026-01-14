Размер шрифта
В Ростовской области при воздушной атаке были ранены четыре человека

Слюсарь: в результате воздушной атаки четыре человека получили ранения
Илья Наймушин/РИА Новости

В результате воздушной атаки четверо жителей Ростова-на-Дону и Мясниковского района Ростовской области, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Все пострадавшие были доставлены в ростовскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние всех четверых медики оценивают как средней тяжести.

14 января в Ростове-на-Дону для пострадавших жильцов многоквартирного дома был организован пункт временного размещения. До этого мэр города Александр Скрябин сообщил, что в результате воздушной атаки в Ростове-на-Дону повреждены несколько многоквартирных домов и промышленное предприятие.

13 января стало известно, что в течение трех часов силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над южными регионами Российской Федерации девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В Таганроге на территории нескольких объектов ввели режим ЧС после удара дрона.

