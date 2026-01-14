Размер шрифта
Названы рабочие профессии с самыми высокими зарплатами

HeadHunter: водители стали лидерами по уровню зарплат среди рабочих в 2025 году
sweet_tomato/Shutterstock

В 2025 году самые высокие средние предлагаемые зарплаты для рабочих были зафиксированы в сферах логистики, промышленности и строительства. Лидерами по уровню предлагаемых зарплат стали водители (162,9 тыс. рублей) и сварщики (162,3 тыс. рублей), рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекрутингового сервиса hh.ru.

Зарплаты водителей выросли на 28% за год, а сварщиков — на 17%.

В пятерку самых высокооплачиваемых рабочих профессий также вошли прорабы и мастера строительно-монтажных работ (СМР) с медианной заработной платой в вакансиях 151,2 тыс. рублей (+17% за год), монтажники — 146,6 тыс. рублей (+36%), и машинисты — 143,2 тыс. рублей.

«Самый заметный рост предлагаемых доходов мы видим у маляров-штукатуров. За год медианные зарплаты в таких вакансиях выросли на 43%, до 139,2 тыс. рублей. Яркая динамика предлагаемых доходов рабочим подчеркивает стабильно высокий спрос и ощутимую нехватку этих специалистов на российском рынке труда», — отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

По данным Росстата, в сентябре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата россиян достигла 96 182 рубля (+13% за год).

Ранее сообщалось, что в России ожидают рекордного роста числа мошенничеств с полисами ОСАГО в 2026 году. 

