В России ожидают продолжения спада инвестиций в 2026 году

Спад инвестиций в России продолжится в 2026 году из-за высоких ставок в экономике, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Основная причина спада инвестиций — это самый долгий в истории РФ период высоких реальных ставок. Финансирование обходится дорого. Компаниям приходится занимать в условиях ключевой ставки в 15-16% при инфляции 6-8%, которая, даже если переложить в рост цен на продукцию, не компенсирует бизнесу его затрат. И все это усиливается ростом налоговых требований, то есть одновременно падает рентабельность, и вопрос расширения или обновления мощностей чаще всего не стоит. Инвестиции в бизнес в текущих реалиях не имеют финансового смысла», — отметил Селезнев.

По его словам, даже если исходить из сценария, что ЦБ доведет ключевую ставку до 12% к концу 2026 года, в среднем по этому году она все еще будет оставаться в районе 14%.

«Для большинства компаний это по-прежнему дорого, у них нет такой рентабельности (в среднем по экономике она на уровне 10-12%). А значит, как минимум весь 2026 года инвестиционная «пауза» продолжится», — подчеркнул Селезнев.

По его словам, за январь-сентябрь 2025 года объем инвестиций в основной капитал практически не вырос (+0,5%) на фоне опережающего роста предыдущих трех лет (по 7-10% в год). С учетом ожидаемых слабых данных за октябрь-декабрь, спад инвестиций в России по масштабам будет вполне сравним с кризисными годами этого столетия (2008, 2014-2016 и 2020) или даже сильнее, заключил эксперт.

Падение инвестиций в России оказалось самым сильным за последние два десятилетия — к такому выводу пришли в исследовании Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. По данным авторов, банковские кредиты для вложений в развитие доступны лишь примерно каждому седьмому предприятию. В работе отмечается, что на динамику инвестиций, а также на ослабление потребительского спроса могли повлиять жесткие денежно-кредитные условия из-за высокой ключевой ставки и одновременный рост налоговой нагрузки.

