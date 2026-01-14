Каждый десятый посетитель московских парков в праздники был иностранцем

В период новогодних праздников московские парки посетили более 5 млн человек, среди которых были как москвичи (75%) и внутренние туристы (15%), так и жители других стран (10%). Это показала аналитика МТС Геоэффект, с результатами которой ознакомилась «Газета.Ru».

Среди самых популярных локаций лидировали крупные природные комплексы, оборудованные катками. В топ-5 самых посещаемых объектов вошли парки «Измайлово» (9%), «Коломенское» (6%), «Кузьминки-Люблино» (6%), «Сокольники» (4%) и ЦПКиО имени Горького (4%), на которые пришлась четверть всего трафика.

Большинство визитов были короткими — 65% посещений длились менее часа, а среднее время пребывания составило около 61 минуты. При этом каждый третий визит был повторным, хотя более 80% посетителей пришли в парк за праздники только один раз. Пик посещаемости в течение суток длился с 12:00 до 16:00. Наиболее популярными днями для отдыха стали 5 и 6 января (13%), тогда как 9 января оказалось наименее посещаемым (4%).

Примечательно, что 75% всех посетителей парков были жителями Москвы и Московской области. Доля внутренних туристов составила 15%. В топ-3 регионов вошли Санкт-Петербург, Республика Татарстан и Краснодарский край. Среди зарубежных гостей преобладали жители Китая.

Интересно, что более половины (52%) посетителей столичных парков были мужчинами. Наиболее активной возрастной группой стали гости 35-44 лет (22%), за ними следовали посетители 45–54 лет (16%), а также дети и подростки до 17 лет (15%). При этом большинство гостей (58%) отдыхали в парках без детей.

Аналитика основана на обезличенных данных; персональная информация не использовалась.

Ранее москвичи заявили о нехватке развлечений в торговых центрах города.