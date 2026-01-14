В чем опасность популярных мочегонных чаев для похудения, рассказал врач

Мочегонные чаи для похудения могут привести к перегрузке почек. Кроме того, зачастую отсутствует понимание о действующем веществе и дозировке, поскольку сборы или чаи содержат несколько веществ в непонятных пропорциях, рассказал «Газете.Ru» уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С. П. Боткина) Виген Малхасян.

«По сути, мочегонные травы оказывают тот же эффект, что и лекарства. Прежде всего, они воздействуют на почки, которые состоят из миллионов функциональных единиц – нефронов. В них происходит фильтрация крови и образование мочи. Главным процессом является обратное всасывание (реабсорбция) воды и солей из первичной мочи обратно в кровь. Мочегонные компоненты лекарств и трав воздействуют на разные части нефрона», – отметил эксперт.

Большинство мочегонных трав так же, как и диуретики, блокируют обратное всасывание натрия, калия или хлора. Это приводит к выделению из организма большего объема воды, что проявляется в увеличении количества мочи. Но вместе с жидкостью вымываются и важные электролиты – такие как натрий, калий, хлор, кальций, магний.

Передозировка мочегонными чревата развитием обезвоживания организма и нарушением водно-электролитного баланса, связанного с дефицитом важных макроэлементов. Это, в свою очередь, может приводить к развитию таких симптомов, как мышечная слабость, судороги или спазмы, нарушения сердечного ритма (аритмия), сильная усталость, головокружение, тошнота, жажда, сухость во рту, головная боль.

«У мочегонных трав различный механизм действия. Например, лист брусники создает в почечных канальцах высокое осмотическое давление, которое «удерживает» воду и не дает ей всасываться обратно. Листья березы или цветки василька улучшают кровоснабжение почек и клубочковую фильтрацию, в результате чего образуется большее количество мочи. Эффект таких трав с точки зрения нарушения водно-электролитного баланса мягче. Но самая большая опасность мочегонных чаев кроется в иллюзии их безопасности. Бесконтрольный прием может не только нарушить электролитный баланс, но и создать повышенную нагрузку на почки, особенно если в них уже есть незаметные на первый взгляд проблемы. Прежде чем начинать прием любых мочегонных средств, даже растительных, необходимо проконсультироваться со специалистом», – заключил эксперт.

