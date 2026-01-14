В Московском зоопарке рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО

Ослик Жорик, ранее оказывавший помощь военным в зоне проведения специальной военной операции, успешно освоился в Московском зоопарке и пребывает в отличном состоянии. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Жорик полностью адаптировался и чувствует себя прекрасно. Его история уникальна: долгое время он был настоящим другом и помощником военнослужащих одной из частей. После передислокации подразделения Московский зоопарк организовал его переезд», — поделилась Акулова.

По ее словам, Жорик уже вышел из карантина и теперь постоянно находится в Детском зоопарке, на контактной площадке рядом с камерунскими козами.

«Специалисты отмечают его спокойный, благородный и очень любознательный характер», — добавила гендиректор.

Жорик долгое время служил бок о бок с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий, где стал незаменимым помощником и верным товарищем для солдат. Он помогал в различных хозяйственных задачах и даже участвовал в транспортировке боеприпасов.

Ранее военный с позывным «Волк» сообщил, что российским военным в зоне СВО помогает собака по кличке Ешка.