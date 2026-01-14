Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Новости. Общество

В Московском зоопарке рассказали о состоянии ослика, возившего снаряды на СВО

РИА Новости: ослик, возивший снаряды на СВО, освоился в Московском зоопарке
Telegram-канал «Mash Gor»

Ослик Жорик, ранее оказывавший помощь военным в зоне проведения специальной военной операции, успешно освоился в Московском зоопарке и пребывает в отличном состоянии. Об этом РИА Новости сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

«Жорик полностью адаптировался и чувствует себя прекрасно. Его история уникальна: долгое время он был настоящим другом и помощником военнослужащих одной из частей. После передислокации подразделения Московский зоопарк организовал его переезд», — поделилась Акулова.

По ее словам, Жорик уже вышел из карантина и теперь постоянно находится в Детском зоопарке, на контактной площадке рядом с камерунскими козами.

«Специалисты отмечают его спокойный, благородный и очень любознательный характер», — добавила гендиректор.

Жорик долгое время служил бок о бок с 1430-м гвардейским полком в зоне боевых действий, где стал незаменимым помощником и верным товарищем для солдат. Он помогал в различных хозяйственных задачах и даже участвовал в транспортировке боеприпасов.

Ранее военный с позывным «Волк» сообщил, что российским военным в зоне СВО помогает собака по кличке Ешка.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27615367_rnd_6",
    "video_id": "record::aab7de6c-dabb-4e0e-acc7-aae516a0f0eb"
}
 
Теперь вы знаете
Закладывайте до полугода: кому будет сложно найти работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+