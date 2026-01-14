Размер шрифта
Глава еврейского конгресса рассказал об отношении россиян к Холокосту

Глава РЕК Генцис: россияне больше говорят о Холокосте
Валерий Левитин/РИА Новости

Холокост становится частью российской национальной памяти, россияне знают и все больше говорят о нем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой президента Российского еврейского конгресса (РЕК) Александра Генциса.

«О Холокосте в нашей стране знают, помнят и говорят все больше, и эта память все отчетливее становится частью российской национальной памяти», — подчеркнул Генцис.

По словам президента РЕК, наступивший Год единства народов России «задает особый смысл всей программе «Недели памяти»».

«Мы говорим и о солдатах Красной армии, освобождавших лагеря и гетто, и о праведниках народов мира, спасавших евреев, рискуя собственной жизнью и жизнью своих семей. Их поступок был нравственным выбором, не требующим объяснений», — уточнил Генцис.

Президент РЕК также сообщил, что в 2026 году, помимо российских регионов, традиционные мероприятия «Недели памяти» пройдут также в Республике Беларусь. По информации Генциса, они будут организованы Союзом белорусских еврейских общественных объединений.

В Германии после критики отменили аукцион по продаже вещей жертв Холокоста.

