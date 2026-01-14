Россиян предупредили, чего категорически нельзя делать при обморожении, чтобы не лишиться рук

Врач Клинов: при обморожении ни в коем случае нельзя отогревать руки у батареи и костра

В зимний период риск обморожений существенно возрастает, особенно у детей, которые проводят много времени на улице и не всегда могут вовремя оценить опасность холода. О том, по каким признакам можно понять серьезность ситуации и каких ошибок категорически нельзя допускать, «Газете.Ru» рассказал педиатр «СМ-Клиника» для детей Максим Клинов.

«Обморожение — это повреждение тканей, возникающее из-за длительного воздействия холода, чаще всего при минусовой температуре, высокой влажности и ветре. Наибольшему риску подвержены пальцы рук и ног, уши, нос и щеки. Опасность обморожения в том, что на ранних этапах оно может казаться безобидным, но без правильной помощи быстро приводит к тяжелым осложнениям — вплоть до некроза тканей и ампутации», — предупредил Клинов.

Как отметил врач, на начальной стадии кожа бледнеет, становится холодной на ощупь, появляется онемение, покалывание или чувство «ватных» пальцев. Боль может отсутствовать, что часто вводит в заблуждение. После согревания возникает покраснение, жжение и умеренная боль — это признаки легкого обморожения, при котором повреждения, как правило, обратимы.

Более тяжелая форма, по его словам, проявляется выраженной болью или, наоборот, полной потерей чувствительности, кожа приобретает синюшный или мраморный оттенок, становится плотной. После согревания могут появляться пузыри с прозрачным или кровянистым содержимым — это уже свидетельствует о глубоком поражении тканей.

Крайне тревожные признаки — почернение кожи, резкое снижение или отсутствие чувствительности, отек, который нарастает, сильная боль после согревания или ее полное отсутствие. Такие симптомы говорят о высоком риске некроза тканей и требуют немедленной медицинской помощи.

Врач подчеркнул, что при обморожении существуют действия, которые категорически запрещены. Самая опасная ошибка — растирать обмороженные участки снегом, жесткой тканью или руками. Это дополнительно травмирует поврежденные сосуды и кожу, усугубляя поражение и увеличивая риск инфекции. Нельзя резко согревать конечности у костра, батареи, в горячей воде или с помощью фена, так как резкий перепад температур приводит к повреждению сосудов и может усилить гибель тканей. Также категорически запрещено прокалывать пузыри, если они появились, — это прямой путь к инфицированию и осложнениям.

Еще одно опасное заблуждение — употребление алкоголя «для согрева». Алкоголь расширяет сосуды и создает ложное ощущение тепла, но на самом деле ускоряет потерю тепла организмом и ухудшает течение обморожения.

По словам специалиста, при подозрении на обморожение необходимо как можно быстрее уйти в теплое помещение, снять мокрую или тесную одежду и обувь, обеспечить постепенное согревание. Допустимо использовать тепло собственного тела, теплые сухие повязки и одеяла. При сохранении онемения, боли, изменении цвета кожи или появлении пузырей необходимо срочно обратиться к врачу.

«Обморожение — это не просто «перемерз», а серьезная травма. Чем раньше будет оказана грамотная медицинская помощь, тем выше шансы сохранить чувствительность, функции конечностей и избежать тяжелых последствий», — резюмировал Клинов.

