В аэропорту Грозного ввели ограничения на полеты

В аэропорту Грозного (Северный) введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

Ведомство пояснило, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

13 января стало известно, что в аэропортах Краснодара и Сочи задержали 47 рейсов на вылет и прилет. В авиагавани Краснодара задержали вылет 17 и прилет 20 рейсов. В аэропорту Сочи на вылет задержали шесть рейсов, на прилет — четыре.

В этот же день в аэропорту Волгограда (Гумрак) были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

12 января в аэропорту Калуги (Грабцево) в целях безопасности также вводились временные ограничения на полеты.

Ранее в аэропорту Иркутска задержали ряд рейсов из-за густого тумана.