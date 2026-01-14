Россиянам напомнили о льготах на посещение музеев

В 2026 году в России продолжат действовать льготы на посещение культурных мероприятий для отдельных категорий населения, сказал «Газете.Ru» сенатор Игорь Мурог.

«В 2026 году в России продолжат действовать льготы на посещение культурных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, студентов и школьников. Практики учреждений сохраняются по федеральным нормам, хотя могут варьироваться по регионам. Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам и их сопровождающим, а также ветеранам Великой Отечественной войны и Героям СССР/РФ в 2026 году предоставляется бесплатный вход в федеральные музеи. Пенсионеры и студенты продолжат пользоваться скидками на билеты в музеи и театры», — отметил Мурог.

По его словам, в Государственном Историческом музее в Москве вход для пенсионеров и студентов стоит 350 рублей в будни вместо 700 рублей, 350 руб. Мурог добавил, что в регионах действуют свои практики — многодетные семьи сохранят право на бесплатный вход в музеи, парки и учреждения культуры один день в месяц, а в Рязанской области, например, в Рязанской филармонии предоставляется 50%-ная скидка многодетным, 20–30% — пенсионерам и участникам СВО, а также членам их семей.

По словам сенатора, платформа «Госуслуги.Культура» в 2026 году продолжит обеспечивать удобное бронирование по «Пушкинской карте» (14-22 года) с координацией региональных программ. Программа «Пушкинская карта» сохранит лимит 5 тыс. рублей (до 2 тыс. рублей на кино), с доступом к частным концертным площадкам и кинотеатрам, заключил Мурог.

Ранее в Минкультуры призвали обладателей «Пушкинской карты» переоформить ее.