В норвежском порту загорелся российский траулер

На борту российского траулера, находившегося в порту Киркенес на севере Норвегии, произошло возгорание. Об этом сообщила полиция провинции Финнмарк в своем Twitter.

«Команда эвакуирована. Пожарные расчеты пытаются справиться с огнем», – говорится в сообщении.

По данным издания Sør-Varanger Avis, на судне находились 22 человека, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер MSC Lirica загорелся в порту города Керкира на острове Корфу.

Пожар начался в полдень на круизном лайнере MSC Lirica, который был пришвартован с 30 января. Пламя сначала охватило внешнюю правую часть корабля, однако быстро распространилось и на каюты. Известно, что на борту не было пассажиров, только члены экипажа.

MSC Lirica — это крупный пассажирский лайнер, рассчитанный на 1560 пассажиров.