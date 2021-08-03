Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Олимпиада 2020 Медальный зачет #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть россияне 20:32
Российский футбольный арбитр Пустовойтова обслужит финальный матч Олимпиады 20:31
Муж Тимановской рассказал, что ее маме звонили из администрации Лукашенко 20:15
В Лондоне заявили о захвате судна в Оманском заливе неподалеку от ОАЭ 20:13
Блокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given прибыл в Великобританию 19:59
Сын Ротенберга снова вошел в список миллиардеров Forbes 19:56
В Федерации спортивной борьбы России раскритиковали армянского борца 19:37
Лидера «Яблока» в Пскове сняли с выборов в областное собрание 19:36
В Германии начался суд по делу о неудавшейся краже древнеримских монет 19:34
Эстонский консул пытался получить секретную информацию о планах России в Арктике 19:31

В тоннеле на «зеленой» линии метро Москвы загорелся кабель

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
РИА «Новости»

Возгорание кабеля произошло вечером 3 августа в тоннеле между «Театральной» и «Тверской» на Замоскворецкой ветке столичного метро. Об этом ТАСС заявил источник в оперативном ведомстве.

«В 19.04 мск на перегоне «Тверская» — «Театральная» обнаружено возгорание кабеля. Поезд высадил пассажиров на станции «Тверская» на время ликвидации возгорания», — пояснил собеседник агентства.

При этом через 14 минут, в 19.18, возгорание удалось потушить.

Для того чтобы окончательно восстановить интервалы движения поездов на «зеленой» линии Московского метрополитена, потребуется дополнительное время. Причина возгорания кабеля сейчас не уточняется.

Официальной информации об инцидент на объекте подземки города пока не поступало.

Ранее в метро Петербурга загорелся кабель. На станции «Маяковская» в вестибюле было зафиксировано задымление.

Все новости на тему:
Новости Москвы
Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
«Отношения разорвала не Москва». Кто в Грузии выступает за диалог с Россией
Политолог назвал «бессмысленным» открытое письмо Путину грузинских политиков
Триумф Евлоева и трагедия Шубенкова: итоги 11-го дня Олимпиады
Муса Евлоев принес 13-е золото сборной России на Играх в Токио
Вслед за «Цирконом»: зачем нужна новая гиперзвуковая ракета
В России создают гиперзвуковую крылатую ракету большой дальности типа Х-95
Эстонский консул пытался получить секретную информацию о планах России в Арктике
Напавший на сотрудников охраны Пентагона убит
В «Векторе» рассказали, сколько человек заболели COVID-19 после вакцинации
Расписание финалов Олимпиады в Токио на 4 августа
Новости и материалы
Среди нелегальных мигрантов, проникающих в Литву из Белоруссии, есть россияне
Российский футбольный арбитр Пустовойтова обслужит финальный матч Олимпиады
Муж Тимановской рассказал, что ее маме звонили из администрации Лукашенко
В Лондоне заявили о захвате судна в Оманском заливе неподалеку от ОАЭ
Блокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given прибыл в Великобританию
Сын Ротенберга снова вошел в список миллиардеров Forbes
В Федерации спортивной борьбы России раскритиковали армянского борца
Лидера «Яблока» в Пскове сняли с выборов в областное собрание
В Германии начался суд по делу о неудавшейся краже древнеримских монет
Посетители «Музея Титаника» в США пострадали в результате обрушения стены-айсберга
МИД назвал действия США в вопросе продления виз российских дипломатов «вне правого поля»
Экс-президент «Спартака» назвал правительство Украины «бабуинским»
Грузовик рухнул с эстакады ЦКАД и загорелся
Министр спорта обсудил со школьниками достижения России на лекции общества «Знание»
Путин обсудил с президентом Боливии сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Губернатор Нью-Йорка домогался до нескольких женщин
Захарова заявила о наличии в Совете Европы стран, пытающиеся маргинализировать Россию
Крыховяк заявил, что руководство «Локомотива» повело себя не по-мужски
Все новости
В Ростовской области ужесточают коронавирусные ограничения
Ростовчан обяжут предъявлять «ковидные» документы при посещении учреждений
«Угроза христианскому миру»: в Литве требуют остановить поток нелегалов из Белоруссии
В Европарламенте рассказали об опасностях литовско-белорусского миграционного кризиса
Праздник лицемерия: Обаме не простят вечеринку на 500 гостей
В США возмутились празднованием юбилея Барака Обамы во время пандемии
«Очень нужно устроиться в Барселоне»
ЛГБТ семья из рекламы «Вкусвилл» иммигрировала в Испанию
Псковский избирком снял с выборов лидера регионального отделения «Яблока»
Лев Шлосберг признан причастным к деятельности экстремистской организации
«Благоприятный фон для Сербии»: почему страны отзывают признание Косова
Несколько стран Африки и Азии могут отозвать признание Косова
Аспирин не поможет: врач рассказал, как избежать опасных последствий COVID-19
Медик предупредил россиян о риске тромбозов после коронавируса
«Просила, чтобы хотя бы напоили». Что происходит в новокузнецком ковидарии
Родственники пациентов рассказали о тяжелых условиях в больнице Новокузнецка
У банка «Открытие» могут появиться акционеры с Ближнего Востока
Эксперт рассказал, кто, скорее всего, купит банк «Открытие»
«Прекратите спекуляции на добровольности»: техосмотрщики выдвинули свои требования
Минтранс собирается запретить редактировать фото для техосмотра
Мурашко призвал вакцинировать всех пожилых россиян
Министр здравоохранения РФ назвал обязательной вакцинацию пожилых россиян
«Он со странностями»: что известно о мужчине, похитившем школьницу на Алтае
Похититель 12-летней девочки в Бийске следил за ней месяц
Красное небо: площадь лесных пожаров в Якутии приблизилась к миллиону гектар
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях