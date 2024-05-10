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В Казани хирурги спасли девушку с паразитами в печени

В Татарстане спасли пациентку, печень которой выросла в пять раз из-за паразитов

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Кадр из видео/РКБ Татарстана/VK

В республиканской клинической больнице Татарстана медики спасли жизнь пациентки с редким заболеванием печени. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

31-летняя жительница Удмуртии несколько лет испытывала болезненные ощущения в области печени, когда у россиянки пожелтели белки глаз и начался зуд по всему телу, она обратилась в поликлинику по месту жительства.

За полгода живот девушки в несколько раз увеличился в размерах. За лечение россиянки взяли врачи из Татарстана. Ей был поставлен диагноз альвеококкоз печени — редкое и опасное паразитарное заболевание.

«В отделении хирургии № 2 предложили операцию с технологией трансплантации, но с сохранением своей печени. Освоив пересадку печени, мы свободно применяем эти навыки в других сложных операциях», — объяснил главный трансплантолог Минздрава Татарстана Александр Киршин.

Хирургическое вмешательство длилось шесть часов, хирурги смогли удалить часть печени. Состояние пациентки не вызывает у медиков опасений, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее российские врачи спасли женщину с червями в печени.

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