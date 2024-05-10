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Нетаньяху надеется урегулировать разногласия с Байденом

Нетаньяху выразил надежду, что разногласия с Байденом будут преодолены

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Evelyn Hockstein/Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху надеется урегулировать разногласия с президентом США Джо Байденом после его публичного предупреждения о прекращении поставок оружия в случае начала израильской армией полномасштабной операции в городе Рафах в секторе Газа. Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу Merit Street Media, передает ТАСС.

Он отметил, что знаком с Байденом около 40 лет, и между ними были разногласия, но политики смогли их преодолеть.

«Я надеюсь, что мы сможем преодолеть их сейчас», — сказал Нетаньяху.

Премьер, говоря о действиях страны в Рафахе, сообщил, что он сделает то, что должен сделать, чтобы защитить Израиль и его будущее.

До этого американский президент в интервью телеканалу CNN заявил, что США прекратят поставлять оружие Израилю, если Нетаньяху отдаст приказ о начале крупного вторжения в город Рафах. Он добавил, крупная израильская операция в городе еще не началась.

Ранее Пентагон сообщил, что США приостановили поставку Израилю 2 млн кг бомб.

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