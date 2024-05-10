Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше нашли могилу наемника, участвовавшего в жестоком убийстве российского солдата

РИА: в Польше нашли могилу погибшего на Украине польского наемника Шереметы

close
100%
Reuters

Могила польского наемника Януша Шереметы, снимавшего на видео убийство российского военнослужащего, найдена в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы находится на маленьком приходском кладбище в населенном пункте Шкляры Подкарпатского воеводства. Он погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск», — говорится в публикации.

Наемнику был 41 год. У него отсутствовала военная подготовка до отправки в зону специальной военной операции, он в 2022 году он попал в «интернациональный легион» Украины. Об этом наемник сообщил в своих соцсетях. В своих аккаунтах актер опубликовал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк.

До этого депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свою кадровую армию и теперь состоят в основном из мобилизованных и наемников.

Ранее в России заочно арестовали троих воевавших за ВСУ наемников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами