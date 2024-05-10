В Польше нашли могилу наемника, участвовавшего в жестоком убийстве российского солдата

Могила польского наемника Януша Шереметы, снимавшего на видео убийство российского военнослужащего, найдена в Польше. Об этом сообщает РИА Новости.

«Могила ликвидированного на Украине польского наемника Януша Шереметы находится на маленьком приходском кладбище в населенном пункте Шкляры Подкарпатского воеводства. Он погиб в 2022 году во время битвы за Артемовск», — говорится в публикации.

Наемнику был 41 год. У него отсутствовала военная подготовка до отправки в зону специальной военной операции, он в 2022 году он попал в «интернациональный легион» Украины. Об этом наемник сообщил в своих соцсетях. В своих аккаунтах актер опубликовал видео, как, предположительно, российского военного добивали в БМП, бросив гранату в люк.

До этого депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли свою кадровую армию и теперь состоят в основном из мобилизованных и наемников.

Ранее в России заочно арестовали троих воевавших за ВСУ наемников.