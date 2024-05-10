Российские военные сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Расчеты дронов Zala гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) помогли артиллерии уничтожить украинскую пехоту на правом берегу Днепра. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные нашли плавсредства ВСУ, которые в очередной раз пытались форсировать реку. Также десантники обнаружили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая укрылась в развалинах домов на противоположном берегу Днепра.

После обнаружения противника, координаты его расположения передали российским артиллеристам, которые нанесли удар. В итоге лодки с украинскими бойцами удалось уничтожить.

До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска нанесли удары по путевой станции и расположению военнослужащих ВСУ в населенных пунктах Снигиревского района Николаевской области. По его словам, местные жители описали удар в стороне путевой станции, где находятся цеха и ангары, используемые украинскими военными, как очень мощный. К 5:00 из Николаева в этот район приехали 10 машин скорой помощи, район ж/д вокзала Снигиревки оцеплен.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».