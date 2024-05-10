Россиян предупредили о новом виде мошенничества в Telegram

В Telegram появился новый вид мошенничества. Об этом рассказали РИА Новости в Роскачестве.

По словам экспертов, аферисты притворяются представителям техподдержки и связываются с потенциальной жертвой якобы для отмены удаления ее аккаунта. Также для прикрытия они используют инвесторские каналы

По данным Роскачества, мошенники сообщают, что получили заявку на удаление аккаунта жертвы и предлагают отменить процедуру. Для этого человека просят перейти на фишинговый сайт, который по интерфейсу напоминает Telegram, ввести номер телефона и код безопасности. Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту, перепискам и управлению каналами.

Однако эксперты предупредили, что в Telegram нет сбора заявок на удаление. Россиянам также советуют остерегаться «специалистов» в области инвестиций, криптовалют и выгодных вложений. Пользователей призвали не верить обещаниям легкого заработка и не покупать статус квалифицированного инвестора — в основном это уловка мошенников.

Ранее петербургская пенсионерка пообщалась с мошенниками и лишилась 7,2 млн рублей.