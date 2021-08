Иранский сухогруз, севший на мель под Астраханью, не угрожает судоходству

Сухогруз Paya, севший на мель в Астраханской области, не угрожает местному судоходству. Об этом заявили РИА «Новости» в Росморречфлоте.

По данным агентства, инцидент произошел на 155-м километре Волго-Каспийского канала. Судно двигалось под флагом Ирана из Амирабада в Астрахань и должно было прибыть в порт назначения 2 августа. Судовладельцем является иранская компания Mazandaran Shipping Co.

«Загрязнения нет... Нет никаких проблем, аварийности. Судно просто прижало к бровке канала, никто не поврежден, утечки нет, угрозы судоходству нет», — говорится в сообщении.

Представитель астраханского филиала Росморпорта в комментарии агентству отметил, что само судно не пострадало, а экипаж обеспечен едой и водой.

Ранее контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Роттердам, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге несколько сотен судов собрались в очередь. Впоследствии Ever Given вернули на фарватер, однако судно опять застряло из-за плохой погоды. Суд в Египте вынес решение конфисковать контейнеровоз до выплаты его владельцем компенсации.

После администрация Суэцкого канала и компания, владеющая контейнеровозом Ever Given, подписали соглашение о компенсации, и судно покинуло место стоянки.