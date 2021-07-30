В Екатеринбурге ищут школьниц, станцевавших на воинском мемориале

В Екатеринбурге сотрудники полиции ищут школьниц, которые станцевали на мемориале уральским воинам, погибшим в Афганистане и Чечне, для ролика в TikTok. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-группу городского УМВД.

«Сотрудники отдела полиции №1 проводят проверку по факту публикации в СМИ. Личности несовершеннолетних устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее три школьницы в Екатеринбурге устроили съемки видео для TikTok на фоне мемориала «Черный тюльпан» уральским воинам интернационалистам, погибшим в Афганистане и Чечне.

До этого депутаты Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о защите исторической памяти, согласно которым гражданам может грозить лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере до 5 млн руб. за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.