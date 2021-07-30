СМИ: школьники будут посещать занятия по рекомендациям Роспотребнадзора

В новом ученом году ученики школ почти не будут покидать классы, посещать столовую по графику и измерять температуру каждый день. Об этом сообщает газета «Известия».

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, то рекомендации, разработанные ведомством в 2020 году, показали себя как эффективные и позволили школам работать в очном режиме, а также избежать вспышек заболевания,

«В связи с этим указанные меры могут быть применены и в новом учебному году», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

За каждым классом будет закреплен постоянный кабинет для уроков, детализируют график посещения столовой, работники которой обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.

Для вечерних и дополнительных занятий запрещено формировать группы из учеников разных классов. Не дозволяются спортивные мероприятия на открытом воздухе.

Детям и работникам школ ежедневно измеряют температуру, в санузлах должны быть антисептики и мыло, все помещения необходимо регулярно подвергать дезинфекции.

В издании отмечают, то минимум 27 субъектов федерации могут открыть учебный год в традиционном формате.

При этом, у образовательных учреждений останется право принять решение о переводе части учащихся на дистанционный формат обучения.

Ранее правительство России упростило аттестацию учеников 9-х и 11-х классов в 2021 году.