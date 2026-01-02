Размер шрифта
WP узнала о «жестоком и оскорбительном» тоне Трампа в разговоре с Зеленским

WP: общение Трампа с Зеленским в Лар-а-Лаго было жестоким и оскорбительным
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Флориде 28 декабря вел себя «грубо и оскорбительно», а также продемонстрировал «полное и абсолютное невежество» в вопросах, связанных с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного дипломата. Об этом пишет газета Washington Post.

По словам источника издания, украинская делегация, выполнявшая все требования американской стороны, была особенно задетa заявлениями Трампа на пресс-конференции, где он утверждал, что Россия якобы заинтересована в успехе Украины. Дипломат отметил, что именно эти слова стали наиболее болезненными для Киева.

Трамп тогда заявил, что Россия, по его мнению, готова участвовать в восстановлении Украины и ранее оказывала поддержку, в том числе за счет поставок энергоресурсов по низким ценам.

Накануне газета The New York Times (NYT) со ссылкой на пять помощников главы Белого дома сообщила, что Дональд Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком» на личных встречах.

Несмотря на частую публичную критику украинского лидера, американский президент уже несколько раз встречался с ним и принимал в США. Последние переговоры прошли во Флориде 28 декабря. Стороны обсуждали возможные пути урегулирования конфликта на Украине. После этого президенты пообщались с европейскими политиками в режиме видеоконференции.

Ранее Трамп назвал Келлога «идиотом» после его высокой оценки Зеленского.

