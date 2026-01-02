Московский пожарный рассказал, как уберечь квартиру от огня

Неисправные отопительные приборы могут стать причиной пожара в квартире. Об этом РИА Новости рассказал замначальника пожарно-спасательного отряда №204 ПСЦ Москвы Евгений Орнацкий.

По его словам, большинство возгораний происходит из-за нарушений требований пожарной безопасности. Он посоветовал проверять электрические приборы на исправность.

«Не устанавливайте отопительные приборы рядом с легковоспламеняющимися материалами», — добавил Орнацкий.

Он отметил, что также не следует оставлять обогреватели включенными в течение длительного времени без присмотра.

Пожарный посоветовал иметь в каждой квартире огнетушитель и установить дымовые извещатели, которые помогут своевременно обнаружить задымление и справиться с возгоранием на начальном этапе.

До этого сообщалось, что в Ростовской области шуруповерт чуть не спалил жилой дом. Инцидент произошел в частном доме, расположенном в селе Николаевка. Хозяин жилища поставил на подзарядку шуруповерт, однако устройство загорелось из-за короткого замыкания. В этот момент мужчина находился рядом и сумел сам потушить огонь на площади в одни квадратный метр.

Ранее квартира вспыхнула из-за детской шалости с огнем в Нижнем Новгороде.