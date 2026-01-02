Постпредство России выразило соболезнования близким пострадавших в Кран-Монтане

Постоянное представительство России при Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве выразило соболезнования близким пострадавших при пожаре на швейцарском курорте Кран-Монтана. Об этом сообщается в Telegram-канале дипмиссии.

В постпредстве выразили соболезнования родным и близким пострадавших, а также пожелали скорейшего выздоровления.

До этого президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар на курорте Кран-Монтана худшей трагедией в истории страны.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур. Подробности о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее вице-премьер Италии заявила о пропавших после пожара в Швейцарии гражданах.