ВСУ потеряли за сутки от действий «Южной» группировки 26 блиндажей и укрытий

Украинские войска за сутки потеряли из-за действий «Южной» группировки войск семь пунктов управления БПЛА, а также 26 блиндажей и укрытий. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 26 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА», — перечислил он.

Также ВС РФ сбили восемь украинских беспилотников.

30 декабря российские военные поразили более 15 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным Минобороны РФ, задачи выполнили расчеты центра «Рубикон». С помощью дронов они уничтожили украинские танки Т-64БВ и Т-80У, один танк Leopard 1А5 немецкого производства, самоходную артиллерийскую установку М109А6 «Паладин» и бронетранспортер М113.

Ранее Герасимов рассказал об успехах российской армии в зоне спецоперации.