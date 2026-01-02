Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Появилась информация о потерях ВСУ от действий «Южной» группировки войск

ВСУ потеряли за сутки от действий «Южной» группировки 26 блиндажей и укрытий
Станислав Красильников/РИА Новости

Украинские войска за сутки потеряли из-за действий «Южной» группировки войск семь пунктов управления БПЛА, а также 26 блиндажей и укрытий. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев, передает ТАСС.

«Войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено шесть антенн связи, два наземных робототехнических комплекса, 26 блиндажей и укрытий ВСУ, семь пунктов управления и восемь антенн БПЛА», — перечислил он.

Также ВС РФ сбили восемь украинских беспилотников.

30 декабря российские военные поразили более 15 единиц бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР).

По данным Минобороны РФ, задачи выполнили расчеты центра «Рубикон». С помощью дронов они уничтожили украинские танки Т-64БВ и Т-80У, один танк Leopard 1А5 немецкого производства, самоходную артиллерийскую установку М109А6 «Паладин» и бронетранспортер М113.

Ранее Герасимов рассказал об успехах российской армии в зоне спецоперации.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546931_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+