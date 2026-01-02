Размер шрифта
МВД переобъявило в розыск лидера РДК

Основателя РДК Капустина переобъявили в розыск
Основателя и командира «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Дениса Капустина переобъявили в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД РФ.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Установочные данные: пол: мужской, национальность: русский, дата рождения: 6.3.1984, место рождения: РФ, город Москва... Переобъявлен», — говорится в карточке.

1 января Главное управление разведки Украины сообщило, что Денис Капустин жив. В ГУР утверждают, что более месяца проводили комплексную операцию по защите его жизни от готовившегося покушения, на которое, по их данным, было выделено полмиллиона долларов.

27 декабря сообщалось, что Дениса Капустина ликвидировали при ударе БПЛА в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении. Однако некоторые российские военные блогеры усомнились в достоверности этих данных. По их мнению, это могло быть очередной пиар-акцией РДК. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее актера Канахина переобъявили в розыск.

