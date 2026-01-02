Размер шрифта
Суд арестовал замгубернатора Запорожской области

Суд в Москве арестовал замгубернатора Запорожской области Зинченко
Суд в Москве арестовал заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко по обвинению в крупном мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

В отношении Зинченко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 суток, до 17 февраля 2026 года.

В публикации отмечается, что замгубернатора задержали 19 декабря, на следующий день ему были предъявлены обвинения по статье Уголовного кодекса России «Крупное мошенничество».

По мнению следствия, Зинченко, занимая высокопоставленную должность, может использовать свои связи и личные знакомства для воспрепятствования объективному и всестороннему расследованию дела, а также угрожать свидетелям или другим участникам судопроизводства.

29 декабря стало известно, что Московский гарнизонный военный суд заочно арестовал, а также объявил в розыск отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова, обвиняемого во взяточничестве.

Ранее ФСБ показала видео с задержанием экс-главы Тамбовской области Егорова за взятки.

