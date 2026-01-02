Россия потребовала от ООН публичного осуждения теракта ВСУ в Хорлах

Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить теракт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов.

«Замалчивание этой трагедии будет равносильно открытому пособничеству и соучастию в кровавых преступлениях необандеровцев», — подчеркнул он.

Гатилов выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В новогоднюю ночь беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в поселке Хорлы Херсонской области. Погибли 24 человека, среди них — ребенок, еще около 30 человек получили ранения. По данным властей, один из дронов был оснащен термитной зажигательной смесью, что привело к быстрому распространению огня и сделало эвакуацию невозможной.

В России назвали удар целенаправленным, отметив, что он был нанесен прямо во время новогодней речи президента РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

По словам губернатора региона Владимира Сальдо, Владимир Путин согласился с тем, что атака ВСУ на мирных жителей в поселке Хорлы по жестокости и цинизму сопоставима с трагедией в Одессе 2 мая 2014 года.

Ранее Москалькова обратилась к ООН после удара по Херсонской области.