В Пензенской области сбили беспилотник

Мельниченко: беспилотник сбили в Пензенской области, пострадавших нет
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбили на территории Пензенской области. Об этом заявил губернатор региона Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших в результате произошедшего нет.

Губернатор добавил, что беспилотник упал за территорией населенного пункта, на месте работают службы экстренного реагирования.

До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны за вечер перехватили и уничтожили 201 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

1 января в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 250 беспилотников Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Кроме того, были поражены 641 зенитный ракетный комплекс, 26 826 танков и других боевых бронированных машин, 1 634 боевые машины реактивных систем залпового огня, 32 303 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 50 530 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении нескольких БПЛА, летевших на Москву.

