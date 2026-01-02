Президент Швейцарии назвал пожар в Кран-Монтане катастрофой «ужасающих масштабов»

Президент Швейцарии Ги Пармелен назвал пожар на курорте Кран-Монтана худшей трагедией в истории страны. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste.

По его словам, это «трагедия беспрецедентных, ужасающих масштабов».

Пармелен добавил, что провел переговоры с лидерами соседних государств, включая Францию и Италию. Президент отметил, что власти конфедерации создали кризисные центры для координации с Берном.

Он не исключил, что среди пострадавших могут был граждане других стран, так как курорт является популярным международным направлением.

Пармелен отметил, что из-за траура в стране в столице Берне на пять дней будут приспущены флаги.

На горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 1 января произошел пожар в баре Constellation. В результате происшествия около 40 человек получили несовместимые с жизнью травмы, не менее 115 пострадали, среди них есть иностранцы.

Как заявил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок. Очевидцы пожара рассказали, что он вспыхнул за секунды. В Швейцарии объявили пятидневный траур. Подробности о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

