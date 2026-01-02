Размер шрифта
Новости. Общество

В Москве изменилась стоимость проезда в городском транспорте

В Москве с 2 января изменилась стоимость проезда в городском транспорте
Александр Кряжев/РИА Новости

Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменилась с пятницы, 2 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

В ведомстве отметили, что цены на проезд были скорректированы в целях компенсации роста стоимости электричества, топлива и инфляции. В пресс-службе утверждают, что с 2011 года индексация стоимости на проезд остается ниже инфляции.

Теперь цена поездки по «Единому билету в Москве составляет 90 рублей. При оплате с помощью банковской карты — 83 рубля, а по карте «Тройка» — 75 рублей.

До этого сообщалось, что в новогоднюю ночь более 1,3 млн москвичей и гостей столицы воспользовались общественным транспортом. Больше всего пассажиров перевезли метро и Московское центральное кольцо (МЦК). На них совершили 950 тыс. поездок. Самыми популярными станциями метро оказались «Охотный ряд», «ВДНХ» и «Александровский сад».

Ранее суд взыскал убытки с невнимательного пассажира московского метро.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546661_rnd_2",
    "video_id": "record::517f8fbe-fcf9-44a1-bfab-34544c8bb2f7"
}
 
