В Москве изменилась стоимость проезда в городском транспорте

В Москве с 2 января изменилась стоимость проезда в городском транспорте

Стоимость проезда в городском транспорте в Москве изменилась с пятницы, 2 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта столицы.

В ведомстве отметили, что цены на проезд были скорректированы в целях компенсации роста стоимости электричества, топлива и инфляции. В пресс-службе утверждают, что с 2011 года индексация стоимости на проезд остается ниже инфляции.

Теперь цена поездки по «Единому билету в Москве составляет 90 рублей. При оплате с помощью банковской карты — 83 рубля, а по карте «Тройка» — 75 рублей.

До этого сообщалось, что в новогоднюю ночь более 1,3 млн москвичей и гостей столицы воспользовались общественным транспортом. Больше всего пассажиров перевезли метро и Московское центральное кольцо (МЦК). На них совершили 950 тыс. поездок. Самыми популярными станциями метро оказались «Охотный ряд», «ВДНХ» и «Александровский сад».

Ранее суд взыскал убытки с невнимательного пассажира московского метро.