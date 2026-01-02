Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв произошел в Николаеве на юге Украины. Об этом рассказало украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

«В Николаеве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в отдельных районах Киевской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей Украины.

Незадолго до этого сообщалось о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье.

Утром 30 декабря украинские паблики заявили, что в Одессе и Харькове произошли несколько взрывов. По имеющейся информации, их причиной в Одессе стала атака беспилотников со стороны Черного моря. В Харькове заявили об угрозе прилета корректируемых авиационных бомб (КАБ).

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Герасимов рассказал об успехах российской армии в зоне спецоперации.