Россиянам предложили новогодние путешествия по местам съемок фильмов и сказок

Пересматривать советскую киноклассику — новогодняя традиция многих россиян. Команда Авитo Путешествий рассказала «Газете.Ru», куда можно совершить реальную поездку по местам съемок любимых фильмов или с атмосферой любимых мультфильмов.

«Иван Васильевич меняет профессию» — Ростов Великий, Ярославская область. Основные съемки проходили в Ростовском кремле. Средняя стоимость посуточной аренды квартиры в городе в праздники — от 3870 рублей, в области — около 6240 рублей. Доехать от Москвы можно за два часа на электричке.

«Кавказская пленница» — Крым, Алушта. Там сохранились локации: дом на ул. Крапивного, 5, Долина привидений и место у села Лучистое. Средняя цена за ночь в Алуште — 4800 рублей, в Крыму в целом — около 5333 рублей. Кроме того, можно съездить в Симферополь, чтобы повторить трюк Шурика с побегом из психиатрической больницы. Часть стены сохранилась у консервного завода имени 1 Мая. На ней сегодня нарисован стрит-арт с героями фильма.

«Бриллиантовая рука» — Краснодарский край (Сочи, Туапсе, Новороссийск). Ключевые точки: дом Семена Семеныча в Сочи (Донская, 92), скала Киселева под Туапсе и Суджукская коса. Средняя стоимость бронирования квартиры в регионе — 5830 рублей в сутки. Зимних развлечений здесь тоже в достатке: работают несколько горнолыжных курортов в Красной Поляне. Также можно посетить Олимпийский парк и океанариум в Адлере, насладиться горами, водопадами и каньонами в Хосте, прогуляться по Навагинскому проспекту в Сочи или просто бесконечно смотреть на море в любой точке черноморского побережья.

«Любовь и голуби» — Карелия, Медвежьегорск. Воссозданные голубятня и веранда расположены на ул. Нижняя, 12. Средняя стоимость жилья в Карелии на эти даты — 3100 рублей за ночь. Много времени на осмотр голубятни и веранды не потребуется, значит можно организовать себе дополнительную программу: отправиться в горный парк Рускеала, прогуляться по Петрозаводску или посетить вотчину карельского Деда Мороза, которого зовут Талвиукко.

«Морозко» — Мурманская область, Оленегорск. Рядом с городом снимали зимние сцены сказки. Цена посуточного жилья в Оленегорске — от 2380 рублей, в среднем по области — 7490 рублей в сутки. Также во время такой поездки можно познакомиться с бытом и традициями саамов, ненцев и других коренных народов, покататься на упряжках хаски, снегоходах или горных лыжах.

«Ирония судьбы» — Москва. Знаковые адреса: дом 125 на проспекте Вернадского («3-я улица Строителей») и дом 113 (квартира Нади). Средняя стоимость аренды в Москве — 6590 рублей, в области — 7570 рублей в сутки. Также, в дополнение к прогулке по знаковым местам «Иронии Судьбы», в Москве можно посетить Введенский дом культуры, где тот же режиссер снимал еще один известный фильм «Карнавальная ночь», а также сходить на спектакли, которые там проводятся с 2008 года.

«Простоквашино» — Новгородская область. Здесь расположена тематическая деревня по мотивам мультфильма. Средняя цена посуточной аренды в области — 6670 рублей.

«Снегурочка» — Кострома и область. Сохранился парк «Берендеевка» с декорациями фильма-сказки. Средняя стоимость аренды квартиры в Костроме — 6360 рублей, в области — 8065 рублей за ночь.

