В двух аэропортах отменили ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Пензы и Саратова сняли ограничения

В аэропортах Пензы и Саратова отменили ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 03:20 мск.

О приостановке полетов в Пензе Кореняко рассказал в 00:51 мск. Таким образом, воздушная гавань не могла принимать и отправлять самолеты более двух часов. В аэропорту Саратова ограничения ввели еще в 23:09 мск.

Незадолго до этого аналогичные меры отменили в Домодедово и Жуковском. Представитель Росавиации уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в Домодедово.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.