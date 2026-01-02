Размер шрифта
В Госдуме рассказали, как будет начисляться зарплата в январе

Депутат Бессараб: зависящую от оклада зарплату в январе выплатят в полном объеме
Elle Aon/Shutterstock/FOTODOM

Зарплата, которая зависит от оклада или тарифных ставок, в январе будет выплачена сотрудникам в полном объеме. Об этом РИА Новости рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Она отметила, что сотрудникам, которые работают по сдельной оплате труда, в январе предстоит достаточно короткий период. По словам Бессараб, за это время им предстоит многое успеть.

До этого член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров сообщил о грядущем увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России на 20,7%. На текущий момент этот показатель равен 22440 рублям. Машаров акцентировал внимание на обязанности работодателей выплачивать заработную плату не ниже установленного МРОТ при условии полной занятости сотрудника. В случае работы на неполную ставку, минимальная сумма к выплате пропорционально снижается.

25 декабря пресс-служба Роструда сообщила, что российское трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату, выплачивать ее или нет решает сама компания.

Ранее россиянам рассказали, куда выгоднее всего вложить 13-ю зарплату.

