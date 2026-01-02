Размер шрифта
Актера Уилла Смита обвинили в домогательствах

Fox News: виолончелист обвинил актера Уилла Смита в сексуальных домогательствах
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Американский виолончелист Брайан Кинг Джозеф обвинил голливудского актера и музыканта Уилла Смита в сексуальных домогательствах, подав соответствующий иск в суд Лос-Анджелеса. Об этом сообщает Fox News.

В судебных документах отмечается, что факты свидетельствуют о том, что Смит целенаправленно входил в доверие Джозефа с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации.

«Последовательность событий, предыдущие заявления Смита и обстоятельства проникновения в гостиничный номер указывают на модель хищнического поведения, а не на единичный инцидент», — говорится в иске.

В публикации утверждается, что инцидент произошел в 2025 году в Лас-Вегасе. Смит нанял Джозефа для участия в музыкальном туре.

По словам виолончелиста, кто-то проник в его гостиничный номер и оставил записку со словами «Брайан, я вернусь не позже 5.30, только мы вдвоем (рисунок сердца), Стоун Ф.».

После жалобы работодателю Джозеф был уволен, теперь он требует компенсацию морального, финансового и репутационного ущерба.

В ноябре сообщалось, что американский актер Кевин Спейси стал бездомным в результате секс-скандала, в который попал несколько лет назад.

Ранее звезда «Тайн Смолвиля» рассказала, как занималась вербовкой в секс‑культ.

