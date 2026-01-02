Еще в двух российских аэропортах отменили ограничения на полеты

Росавиация: в аэропортах Калуги и Самары сняли ограничения

В аэропортах Калуги и Самары отменили ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

«Аэропорты Калуга (Грабцево), Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — говорится в публикации.

Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Самару.

По словам представителя Росавиации, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

До этого временные ограничения отменили в Домодедово и Жуковском. Пресс-секретарь ФАВТ рассказал, что в период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» шесть самолетов, выполнявших рейсы в Домодедово.

Также возобновили работу воздушные гавани Пензы и Саратова.

Ранее «Роскосмос» сообщил, когда достроят аэропорт на космодроме Восточный.