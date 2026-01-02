Одесса оказалась в полублокаде

WSJ: Одесса в полублокаде, экспортный потенциал Украины может быть подорван

Одесса входит в число приоритетов для российской армии, а в результате ударов по транспортной и портовой инфраструктурам, город оказался в полублокаде. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В публикации утверждается, что жители города остаются без света, воды и отопления. Издание подчеркивает, что все российские удары направлены на подрыв экспортного потенциала Украины, около 90% сельхозпродукции республика вывозит морем.

Кратковременное нарушение морского экспорта может повлечь длительные последствия для страны, а также далеко за пределами конфликта.

Накануне вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что портовая инфраструктура повреждена в Одесской области на юге республики в результате ударов.

1 января украинские власти сообщали, что на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Одесской области на юге Украины возник пожар на фоне удара. Были зафиксированы перебои с электроснабжением критических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

Ранее ВС РФ синхронно ударили по целям ВСУ в Харькове и Одессе.