В Тульской области сбили три БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Тульской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он уточнил, что это произошло в период с 23:00 до 01:00 мск.

«В Новомосковске в результате падения обломков частично повреждено остекление двух многоквартирных домов, в одном из них также повреждена кровля», — рассказал Миляев.

Также в Узловой зафиксировали повреждения остекления в ряде домов и кровли частного домовладения.

По словам губернатора, на местах инцидентов работают оперативные службы, ситуация на контроле.

Кроме того, в Тульской области сохраняется опасность атаки БПЛА.

До этого в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 201 дрон самолетного типа в период с 16:00 до 23:00 мск.

По информации ведомства, 51 БПЛА сбили в Белгородской области, 36 — в Брянской области, 24 в Московском регионе, в том числе 21 дрон, летевший на Москву, 16 — в Ростовской области, 15 — в Калужской области, 14 — в Тульской области, 12 — в Курской области, 10 — в Рязанской области, по 6 в Крыму и Воронежской области, 5 — в Орловской области, 4 — в Липецкой области и 2 беспилотника над акваторией Азовского моря.

Ранее мэр Сочи Прошунин рассказал о повреждении многоквартирного дома обломками дрона.