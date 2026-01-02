Размер шрифта
В Венесуэле заявили о готовности обсуждать с США борьбу с наркотрафиком

Мадуро: Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком
Ariana Cubillos/AP

Венесуэла готова обсуждать с США соглашение о борьбе с наркотрафиком, но это должен быть серьезный разговор. Об этом заявил президент южноамериканской республики Николас Мадуро в интервью журналисту Игнасио Рамонету, трансляция велась в Telegram-канале лидера.

«Правительство Соединенных Штатов это знает, потому что мы многим его представителям говорили, что если они хотят серьезно обсудить соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы», — подчеркнул Мадуро.

31 декабря президент Колумбии Густаво Петро заявил, что США нанесли удар по фабрике в Венесуэле, которая, предположительно, связана с производством кокаина.

17 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о «полной и всеобъемлющей блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее». Глава Белого дома также признал правительство республики террористической организацией за «кражу» активов Вашингтона и пообещал: военная активность США вокруг страны будет усиливаться до тех пор, пока Каракас не вернет всю нефть, землю и другие активы.

Правительство Венесуэлы отвергло заявление Трампа, отметив, что республика «никогда больше не станет колонией ни одной империи». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России рассказали об ожиданиях по кризису между США и Венесуэлой.

