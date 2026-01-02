В МИД высказались о возможности урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана

Урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана вполне достижимо. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

«Считаем, что при наличии достаточной политической воли у всех вовлеченных сторон урегулирование вокруг иранской ядерной программы – вполне достижимая цель. Подвижки в этом отношении можно было бы только приветствовать», — отметил он.

По словам Постникова, Москва отдает должное приверженности Тегерана обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях.

Дипломат уточнил, что РФ рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия между Ираном и агентством с целью постепенного возобновления верификационных мероприятий, которые оказались подорванными из-за неправомерных действий тех на Западе, кто лишь на словах является поборником дипломатии, а на деле активно закладывает мины под урегулирование, сознательно препятствуя переговорам.

15 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

По его словам, он обсуждал вопрос Ирана с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и с представителями министерства обороны.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Ранее главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.