Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В МИД высказались о возможности урегулирования ситуации вокруг ядерной программы Ирана

МИД: урегулирование ситуации вокруг иранской ядерной программы вполне достижимо
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана вполне достижимо. Такое мнение высказал в интервью РИА Новости директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Олег Постников.

«Считаем, что при наличии достаточной политической воли у всех вовлеченных сторон урегулирование вокруг иранской ядерной программы – вполне достижимая цель. Подвижки в этом отношении можно было бы только приветствовать», — отметил он.

По словам Постникова, Москва отдает должное приверженности Тегерана обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия и соглашению с МАГАТЭ о всеобъемлющих гарантиях.

Дипломат уточнил, что РФ рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия между Ираном и агентством с целью постепенного возобновления верификационных мероприятий, которые оказались подорванными из-за неправомерных действий тех на Западе, кто лишь на словах является поборником дипломатии, а на деле активно закладывает мины под урегулирование, сознательно препятствуя переговорам.

15 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Россия могла бы сыграть очень важную роль в содействии урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

По его словам, он обсуждал вопрос Ирана с президентом России Владимиром Путиным, главой МИД РФ Сергеем Лавровым, главой «Росатома» Алексеем Лихачевым и с представителями министерства обороны.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой» (Франция, Германия, Великобритания). По его словам, данное решение было принято после того, как страны попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Ранее главы МИД России и Египта обсудили ситуацию вокруг ядерной программы Ирана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546895_rnd_5",
    "video_id": "record::7886a286-60d1-452f-bb92-c1c056253dae"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+