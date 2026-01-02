Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Болсонару выписали из больници и этапируют обратно в тюрьму

G1: Болсонару выписан из больницы и вернется в тюрьму
TV Globo Internacional

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был выписан из больницы и вернется в тюрьму. Об этом сообщает G1.

В публикации отмечается, что экс-президента страны выписали из больницы в четверг, 1 января.

«Он возвращается в тюрьму, где отбывает срок за попытку госпереворота», — отмечает издание.

Болсонару сделали несколько операций — по лечению двусторонней паховой грыжи и икоты. Юристы экс-президента подали запрос на необходимость предоставления ему домашнего ареста, но Верховный суд Бразилии отказал в просьбе.

В конце ноября Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Суд вынес приговор экс-главе государства в сентябре. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

До вынесения приговора Болсонару был под домашним арестом. Однако 23 ноября экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства, заменили его, а политика отправили под стражу. Сам Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

Ранее стало известно об условиях содержания в тюрьме бывшего президента Бразилии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27546685_rnd_8",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+