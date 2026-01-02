Болсонару выписали из больници и этапируют обратно в тюрьму

G1: Болсонару выписан из больницы и вернется в тюрьму

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару был выписан из больницы и вернется в тюрьму. Об этом сообщает G1.

В публикации отмечается, что экс-президента страны выписали из больницы в четверг, 1 января.

«Он возвращается в тюрьму, где отбывает срок за попытку госпереворота», — отмечает издание.

Болсонару сделали несколько операций — по лечению двусторонней паховой грыжи и икоты. Юристы экс-президента подали запрос на необходимость предоставления ему домашнего ареста, но Верховный суд Бразилии отказал в просьбе.

В конце ноября Болсонару поместили в тюрьму, где он будет отбывать 27-летний срок по делу о попытке организации государственного переворота и руководстве преступным сообществом. Суд вынес приговор экс-главе государства в сентябре. Решение о признании бывшего президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

До вынесения приговора Болсонару был под домашним арестом. Однако 23 ноября экс-президент с помощью паяльника попытался вскрыть электронный браслет. Стражи порядка обнаружили значительные повреждения устройства, заменили его, а политика отправили под стражу. Сам Болсонару заявил, что не пытался сбежать из-под ареста, а электронный браслет повредил под воздействием лекарств.

